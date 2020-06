Unbekannter überfällt Tankstelle und flieht

Pfaffenhofen (dpa/lby)- Ein Unbekannter hat in Pfaffenhofen an der Ilm eine Tankstelle überfallen und ist mit seiner Beute geflohen. Der mit einem Mund-Nasen-Schutz maskierte Täter hatte die Kassiererin überwältigt, als er mit ihr alleine in der Tankstelle war. Er fesselte die Frau an einen Stuhl, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend stahl er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete zu Fuß in Richtung Pfaffenhofen. Die Kassiererin wurde bei dem Überfall am Mittwochabend leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Täter unbewaffnet.