Unbekannte zünden in Würzburg Polizeiwagen an

Unbekannte haben in Würzburg einen Streifenwagen der Polizei bei einer Kontrolle in der Nähe des Bismarckturms angezündet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte es mehrere Hinweise auf eine nicht genehmigte Musikveranstaltung am Bismarckturm gegeben. Daher habe die Polizei den möglichen Veranstaltungsort am Freitag regelmäßig kontrolliert. Am Abend fanden dann Aufbauarbeiten statt, die von den Beamten unterbunden wurden. Laut einem Sprecher kontrollierten die Polizisten kurze Zeit später erneut das Gelände - das Fahrzeug stellten sie in der Nähe ab. Unbekannte zündeten dann den Reifen eines Streifenwagens an. Der Brand wurde gelöscht, bevor das Auto in Vollbrand stand.

„Bisher kannten wir brennende Streifenwagen nur von Bildern aus Großstädten, in welchen sich schlimme Krawalle abspielten - jetzt damit im beschaulichen Würzburg konfrontiert zu werden, ist für uns ein deutliches Alarmsignal“, erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Unterfranken, Christian Schulz. Ein Polizeifahrzeug anzuzünden, sei kein dummer Partystreich, sondern ein feiger und schwerer Angriff gegen den Rechtsstaat. Schulz forderte, den oder die Täter „mit der vollen Härte des Gesetzes“ zur Rechenschaft zu ziehen.

Polizeibericht