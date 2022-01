Unbekannte werfen Stein auf Zug: Fahrt unterbrochen

Unbekannte sollen in Oberbayern einen fahrenden Intercity mit einem großen Stein beworfen haben. Der Zug unterbrach daraufhin seine Fahrt am Sonntag in Augsburg, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge informierte eine Passagierin eine Zugbegleiterin über den Vorfall am Bahnhof in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) bei München. Sie saß direkt hinter der Scheibe, die von dem Stein getroffen wurde und einen Sprung erlitt. Der Zug konnte seine Fahrt bis nach Augsburg fortsetzen, wo das Fenster mit einer Folie abgeklebt wurde. Eine Fahndung der Bundespolizei blieb zunächst erfolglos. Die Beamten suchten unter anderem mit einem Helikopter nach Verdächtigen und ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der genaue Schaden war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-651601/2

Pressemitteilung