Unbekannte verwüsten 18 Gartenhäuser in Kleingartenanlage

- Einbrecher haben in einer Kleingartenanlage in Senden (Landkreis Neu-Ulm) eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Täter stiegen in 18 Gartenhäuser ein und stahlen teures Werkzeug, einen Fernseher sowie einen Stromgenerator, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei ihrem Beutezug ließen die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch selbst Getränkekisten nicht zurück. Die Ermittler gehen von zwei Gaunern aus, die die Beute mit einem größeren Auto abtransportierten. Der Sachschaden an den Häuschen beträgt allein 4000 Euro. Der Wert der Beute ist noch unklar.

Polizeimeldung