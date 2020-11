Unbekannte versuchen Geldautomat aufzubrechen: Kein Erfolg

Unbekannte haben versucht einen Geldautomaten im Landkreis Schwandorf aufzubrechen. Der Geldautomat in einer Bank in Nittenau sei in der Nacht zu Samstag erheblich beschädigt worden, jedoch sei kein Bargeld entwendet worden, teilte die Polizei mit.

Zuvor war bei der Polizei eine Mitteilung über den Aufbruch eines Geldautomaten eingegangen. Die Täter waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Tatort jedoch bereits geflüchtet. Die Fahndung blieb laut Polizei zunächst erfolglos.

Laut Informationen der Sicherheitszentrale der Bank hätten mindestens zwei dunkel gekleidete und vermummte Unbekannte versucht, den Automaten zu öffnen, teilte die Polizei mit. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte zudem leichten Gasgeruch festgestellt, Messungen der Feuerwehr und von Fachkräften seien jedoch negativ verlaufen.

