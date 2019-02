Unbekannte stehlen 100 Autoreifen von Lastwagen

Unbekannte haben in Unterfranken rund 100 neuwertige Autoreifen im Wert von mehr als 10 000 Euro von einem Lastwagen gestohlen. Der Fahrer des Sattelschleppers habe am Autohof in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) seit Dienstag seine Ruhezeit verbracht und am Donnerstagmorgen das Fehlen der Reifen bemerkt, erklärte die Polizei. Demnach entdeckten auch zwei weitere Fahrer vor der Abfahrt vom Rastplatz Schlitze in den Planen ihrer Sattelauflieger. Die Ladung der beiden Laster sei aber noch vollständig gewesen, hieß es von der Polizei. Eine Spur von den Tätern fehlte zunächst.