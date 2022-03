Unbekannte scheren Katze von 61-Jähriger: Hinweise gesucht

In Eggenfelden hat sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, weil Unbekannte ihre Katze geschoren haben. Die Katze wurde durch die Rasur nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das äußere Erscheinungsbild der Katze wurde jedoch „nicht nur unerheblich verändert“, so die Beamten. Die Unbekannten schoren das Katzenfell am Donnerstag demnach an einigen Stellen. Die 61 Jahre alte Besitzerin erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei, die nun um Hinweise möglicher Zeugen bittet.

