Unbekannte haben in Emskirchen (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) einen Geldautomaten aufgeflext und mehrere tausend Euro gestohlen. Sie brachen in der Nacht auf Donnerstag in einen Verbrauchermarkt ein und öffneten das Gehäuse des Automaten im Vorraum mit einer Flex, wie die Polizei mitteilte. Durch den Einbruch sei ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern.

Polizeibericht