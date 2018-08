Unbekannte Diebe stehlen drei Traktoren

Unbekannte haben in einem nächtlichen Beutezug von einem Firmengelände in Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) drei kleinere Traktoren gestohlen - im Wert von rund 300 000 Euro. „Wir gehen davon aus, dass der oder die Täter irgendwie die Motoren gestartet haben“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Dann wurden die Traktoren in aller Ruhe durch ein Loch im Zaun auf einen größeren Transporter oder Anhänger verladen.“

Nach ersten Erkenntnissen gingen solche Fälle auf das Konto von Banden der organisierten Kriminalität. Etwa zehn Mal im Jahr hat die Polizei nach eigenen Angaben mit Traktoren-Diebstahl zu tun. Von einem Zeugenaufruf erhoffen sich die Beamten nach dem Diebstahl in der vergangenen Woche weitere Erkenntnisse.