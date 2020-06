Unbekannte buddeln Büsche aus

Womöglich zum Aufhübschen ihres Vorgartens haben Unbekannte in Oberfranken vier frisch gepflanzte Hortensien- und Rhododendronbüsche ausgebuddelt und geklaut. Die Polizei hat nach Angaben vom Dienstag keine Hinweise auf den oder die Täter und sucht Zeugen. Zugeschlagen haben die Pflanzendiebe den Erkenntnissen nach am Freitag oder Samstag an einer ehemaligen Dorfscheune in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach). Rund 300 Euro wird eine Neuanpflanzung die Gemeinde den Angaben zufolge kosten.