Unauffälliges Februar-Wetter in Bayern - mit zwei Ausnahmen

Während sich der Norden und die Mitte Deutschlands für einen extremen Wintereinbruch wappnen, ist es in Bayern am Samstag zunächst entspannt geblieben. Das Wetter präsentierte sich in den Regionen weitgehend unspektakulär. „Wenn man vom äußersten Norden und dem äußersten Süden absieht, ist es überall recht einheitlich, dicht bewölkt und zwischen vier und acht Grad“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Nachmittag.

Rund um Hof in Oberfranken habe es geschneit, während die Temperaturen am Alpenrand zweistellige Werte erreichten. Das vorhergesagte frühlingshafte Wetter in Alpennähe trat aber nicht ein. „Es fehlt so ein bisschen die Sonneneinstrahlung, sonst wären es mit Sicherheit Richtung 15 Grad geworden“, erläuterte der Fachmann.

Auch Schnee in größeren Teilen Frankens fiel nicht. Der Schneefall in Hof sollte nach der Vorhersage des DWD allmählich Richtung Norden abziehen und am Abend durch Regen aus Südwesten ersetzt werden. „An den nördlichen Mittelgebirgen, wahrscheinlich sogar bis runter zum Pfälzer Wald, kann es auch gefrierender Regen sein, und zwar verbreitet und länger anhaltend, so dass wir Glatteisprobleme bekommen können“, warnte der Meteorologe.

Derweil blieben die Pegelstände einiger Flüsse in Nord- und Ostbayern am Samstag weiter im Bereich eines kleineren Hochwassers. Im Maingebiet gibt es nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes stellenweise noch Ausuferungen sowie leichte Verkehrsbehinderungen durch überflutete Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

An der Fränkischen Saale sanken die Wasserstände dagegen. An Naab und Regen sowie vereinzelt an weiteren nördlichen Donauzuflüssen traten am Samstag noch kleinere Überschwemmungen auf. Auf der vierstufigen Warnskala werden weiterhin Überschwemmungen der Stufen eins und zwei erwartet - auch durch die angekündigten neuen Regenfälle in den kommenden Tagen.

In München genossen am Samstag unterdessen Surfer ihren Sport auf der künstlichen Welle im Englischen Garten. Dick eingehüllt in Neopren trotzten sie den Temperaturen des Eisbaches. Angesichts des doch nicht so schönen Wetters registrierte die Polizei weder in den Parks der Großstädte noch an den beliebten Ausflugszielen Oberbayerns einen größeren Andrang Erholungssuchender.

© dpa-infocom, dpa:210206-99-328138/3

