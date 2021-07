UN-Industrieagentur: Minister Müller zum neuen Chef gewählt

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller hat die Wahl zum Chef der UN-Organisation für Industrielle Entwicklung (Unido) gewonnen. Das gaben mehrere Diplomaten am Montag in Wien bekannt, darunter der EU-Botschafter Stephan Klement. Der CSU-Politiker setzte sich gegen Kandidaten aus Äthiopien und Bolivien durch. Müller muss noch Ende des Jahres von der Vollversammlung der Unido-Mitgliedstaaten formell bestätigt werden, bevor er im Januar sein neues Amt antreten kann.

Der 1966 gegründeten UN-Organisation Unido gehören 170 Staaten an. Die Organisation mit Sitz in Wien kümmert sich um die industrielle Entwicklung in ärmeren Ländern und hat dabei Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit im Blick. Sie wird seit 2013 vom Chinesen Li Yong geleitet. Die Unido hatte seit Mitte der 1990er Jahre mit dem Ausstieg mehrerer finanzkräftiger Mitglieder zu kämpfen, darunter die USA, Kanada, Australien, Frankreich und Großbritannien.

Im September hatte Müller angekündigt, 2021 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Das aus 53 Staaten bestehende Lenkungsgremium der Organisation nominierte den 65-Jährigen am Montag nach mehreren Wahlgängen als Nachfolger von Li. Die Europäische Union unterstützte seine UN-Kandidatur.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-357344/3

Kandidaten-Biografien

Derzeitige und ehemalige Unido-Mitglieder

Tweet Klement