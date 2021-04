Umweltminister stellt bayerischen Gletscherbericht vor

Zum 76. Mal hat sich am 23. April die Befreiung des Lagers Lindele durch französische Truppen gejährt, die 1945 die Haft der dort Internierten beendeten. Sowohl in Biberach als auch auf der Kanalinsel Guernsey, von wo viele der Internierten stammten, gab es in den vergangenen Tagen kleine Gedenkfeiern.

Das Lager Lindele diente nach seiner Fertigstellung 1939 zunächst der Unterbringung einer Kompanie der Deutschen Wehrmacht, anschließend nacheinander als Gefangenenlager für französische und dann englische Offiziere sowie über den ...