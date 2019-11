Umweltminister froh über Entscheidung zum Donauausbau

Mit Erleichterung hat Umweltminister Thorsten Glauber (FW) auf die Entscheidung der EU-Kommission zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Deggendorf reagiert. „Der sanfte Donau-Ausbau ist unser großes Ziel. Ich bin froh, dass die EU nun den Weg frei gemacht hat für das größte Hochwasserschutzprojekt Bayerns“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das sei ein unverzichtbarer Baustein für weitere Maßnahmen. „Das ist eine gute Nachricht für Niederbayern. Jetzt kann der erforderliche Planfeststellungsbeschluss durch den Bund erlassen werden.“

Die Europäische Kommission hat grünes Licht für den umstrittenen Ausbau der Donau zwischen Straubing und Deggendorf gegeben, wie der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), am Freitag in Deggendorf sagte. Wegen des überwiegenden öffentlichen Interesses an der Wasserstraße seien Nachteile für die Umwelt gerechtfertigt, heißt es in einer Stellungnahme.

Laut Minister Glauber kann es damit beim Schutz der Menschen vor Hochwasser an der Donau „richtig losgehen“. Nun solle der Grundschutz für ein hundertjährliches Hochwasserereignis schnellstmöglich hergestellt werden. „Im Ernstfall zählt jeder Zentimeter.“

Die Baumaßnahmen für den Schutz vor einem solchen extremen Hochwasser zwischen Straubing und Vilshofen sollen demnach innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlossen werden. Unvermeidliche Eingriffe in die Natur würden vollständig ausgeglichen, kündigte der Minister an.

Einem Sprecher des Ministeriums zufolge wurden in den vergangenen Jahren 480 Millionen Euro in vorgezogene Hochwasserschutzprojekte zwischen Straubing und Vilshofen investiert.

