Umut Meler leitet Champions-League-Spiel des FC Bayern

Der türkische Schiedsrichter Halil Umut Meler leitet das Gruppenspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Dynamo Kiew. Die Ansetzung gab die Europäische Fußball-Union bekannt, die beim 35-Jährigen bislang drei Einsätze in der Königsklasse notiert. In dieser Saison leitete Meler die Partie zwischen RB Salzburg und OSC Lille (2:1). Bei Spielen des FC Bayern oder der deutschen Nationalmannschaft kam der Türke noch nicht zum Einsatz.

Die Münchner haben nach vier Siegen in vier Spielen das Ticket für das Achtelfinale bereits sicher. Im Auswärtsspiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) können sich die Bayern auch vorzeitig den Gruppensieg sichern.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-94324/2

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Spieltag Champions League

Infos zum Spiel

Pressemappe

Statistik Handbuch Champions League