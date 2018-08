Umfragen: Absolute Mehrheit für CSU in weiter Ferne

Von Sybille Glatz

Wenn die Lärmbelastung für die Anwohner zu groß wird, greifen Städte und Gemeinden gern zu einem bekannten Mittel: Tempo 30. Doch wie viel bringt Tempo 30? Bedeutet eine geringere Geschwindigkeit automatisch weniger Lärm? Zwei Studenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH)gingen dieser Frage nach und haben den Lärm gemessen.

Einmal an der Gartenstraße in Ravensburg, wo ab 22 Uhr Tempo 30 gilt, und an der Ravensburger Straße kurz vor Weingarten, wo auch nach 22 Uhr 50 Stundenkilometer erlaubt sind.