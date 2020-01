Umfrage stärkt Grünen den Rücken: Kommunalwahlziele hoch

Beflügelt von hervorragenden Umfragewerten wollen die Landtagsgrünen bei der Kommunalwahl etwa 700 neue Mandate holen. So solle eine Gesamtzahl von 2500 Kommunalpolitikern erreicht werden, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann zum Abschluss der Winterklausur am Freitag in Würzburg. In allen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern wolle die Partei mit Listen antreten. Mehr Oberbürgermeister und Landräte sollten nach der Wahl am 15. März ein grünes Parteibuch haben. Co-Fraktionschefin Katharina Schulze sagte, 17 Frauen und 17 Männer träten als OB-Kandidaten für die Grünen an.

Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, könnten die Grünen mit 25 Prozent der Stimmen rechnen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Bayerntrend“ des Bayerischen Rundfunks hervorgeht.

