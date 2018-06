Umfrage sieht CSU bei 43 Prozent

Eine neue Umfrage sieht die CSU in Bayern derzeit bei 43 Prozent und damit ohne absolute Mehrheit. Die SPD im Freistaat käme demnach auf 16 Prozent, die Grünen auf 14, die AfD auf 8 und die Freien Wähler auf 6 Prozent. Den Einzug in den Landtag verpassen würden die FDP mit 4 und die Linke mit 3 Prozent. Im Auftrag des Magazins „Stern“ hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa rund 1000 Wahlberechtigte in Bayern befragt.

Eine im Juni veröffentlichte Umfrage des selben Instituts hatte die Partei von CSU-Chef Horst Seehofer bei nur 40 Prozent gesehen und in der Partei großen Unmut ausgelöst. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hatte Forsa-Chef Manfred Güllner damals Stimmungsmache vorgeworfen.

Güllner sagte zu den am Mittwoch veröffentlichten neuen Zahlen und dem Anstieg des CSU-Werts um drei Prozentpunkte: „Honoriert wird offenbar, dass CSU-Chef Horst Seehofer nach dem Brexit-Schock seine Attacken gegen die Kanzlerin eingestellt hat, wenigstens vorübergehend.“ Der Forsa-Chef fügte hinzu: „Vielleicht sollte er sich auch in Zukunft einen Maulkorb anlegen.“