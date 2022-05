Umfrage: Mehrheit der Bayern zufrieden mit Staatsregierung

Mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern sind einer Umfrage zufolge mit der Arbeit der Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zufrieden. 54 Prozent gaben in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa für den Verlag Nürnberger Presse an, die Arbeit des Kabinetts stelle sie zufrieden, bei Söder selbst sagten dies 53 Prozent.

Die größte Zufriedenheit mit der Arbeit der Staatsregierung gebe es bei den 18- bis 29-Jährigen (58 Prozent). Auch mit der Arbeit des Ministerpräsidenten seien vor allem jene Menschen zufrieden (59 Prozent), die 60 Jahre und älter seien, hieß es weiter.

In Umfragen anderer Institute hatte in den vergangenen Wochen und Monaten die Zustimmung zur Arbeit der Regierung nachgelassen. Zwischenzeitlich war sogar die Mehrheit mit der Arbeit unzufrieden.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-402227/3