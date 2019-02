Umfrage: Große Unterstützung für Artenschutz-Volksbegehren

Gute Aussichten für die Artenvielfalt in Bayern: Nach dem erfolgreichen Volksbegehren will ein Großteil der Menschen einer Umfrage zufolge auch beim anstehenden Volksentscheid für ein Gesetz zur Stärkung und Verschärfung des Natur- und Artenschutzes stimmen. Das gaben 84 Prozent der Befragten bei einer Donnerstag in München veröffentlichten Umfrage des Hamburger Umfrage-Instituts GMS im Auftrag von „17:30 SAT.1 Bayern“ an. 12 Prozent wollen dagegen stimmen, vier Prozent machten keine Angaben.

18,4 Prozent der Wahlberechtigten beziehungsweise fast 1,75 Millionen Menschen hatten mit ihren Unterschriften das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ unterstützt. Damit ist der Weg für einen Volksentscheid im Herbst frei. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will einen alternativen Gesetzentwurf erarbeiten, hinter dem sich möglichst die Initiatoren des Volksbegehrens und die Kritiker versammeln können.

Der Umfrage zufolge überwiegt die Zustimmung im gesamten politischen Spektrum im Landtag. So gaben sämtliche Grünen-Wähler an, bei einem Volksentscheid mit Ja stimmen zu wollen. Aber auch 87 Prozent der CSU-Wähler, 81 Prozent der SPD-Anhänger, 77 Prozent der FDP-Wähler, 68 Prozent der Freie-Wähler-Anhänger und 51 Prozent der AfD-Wähler.