Umfrage: Bayerns Fußballvereine trotz Corona zuversichtlich

Ein Großteil der bayerischen Fußballvereine geht davon aus, die Corona-Krise ohne nachhaltige Schäden zu überstehen. In einer Befragung unter knapp 1000 Vertretern von Clubs von der vierten Liga abwärts äußerten sich fast 60 Prozent auf eine entsprechende Frage „sehr zuversichtlich“ oder „zuversichtlich“. In der vom Bayerischen Fußball-Verband in Auftrag gegebenen Umfrage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sehen gut ein Fünftel der Vereinsvertreter eine „sehr starke“ oder „starke“ Existenzgefährdung durch die Folgen der Pandemie. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlen sich dagegen „weniger stark“ oder „gar nicht“ gefährdet.

Das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen SLC Management befragte vom 10. bis 14. April insgesamt 960 Vereinsfunktionäre im Freistaat zur Corona-Krise und dem Vorgehen des BFV. Der Verband will die derzeit unterbrochene Saison frühestens am 1. September fortsetzen. Bei einem Abbruch fürchtet er nämlich eine Klagewelle von Vereinen, wie es sie im englischen Amateurfußball gibt. Laut Analyse der BFV-Befragung unterstützen zwei Drittel der Vereine diesen Plan.

Bei einer ähnlichen Umfrage der Universität Würzburg, die in den ersten beiden April-Wochen durchgeführt wurde, hatten indes fast zwei Drittel der Teams erklärt, die Saison abbrechen und von Herbst an wiederholen zu wollen. Für eine Fortsetzung votierten nur gut elf Prozent. Allerdings standen bei der Antwort-Option noch Geisterspiele im Raum, der BFV hat Amateurpartien ohne Zuschauer ausgeschlossen. „Von daher ist schon die Fragestellung sachlich nachweislich falsch und entzieht ihr damit jede Grundlage. Hier wird etwas zur Abfrage gestellt, was schlicht und ergreifend ausgeschlossen ist“, sagte der für Rechtsfragen zuständige BFV-Vizepräsident Reinhold Baier.

In beiden Umfragen stellen die Vereinsvertreter dem Verband ein gutes Zeugnis für dessen Krisenmanagement aus. In der Uni-Studie waren knapp 62 Prozent der Befragten mit der BFV-Kommunikation zufrieden, im SLC-Report lag die Zustimmungsrate gar bei knapp 73 Prozent.

