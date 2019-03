Umfangreiche Suchaktion: Mann von Fluss mitgerissen

Mit einem Großaufgebot wird in Kronach nach einem Mann gesucht, der in einen Fluss gefallen ist. Fußgänger hätten gesehen, wie der Mann in der Nacht zum Samstag in den Fluss Kronach fallen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Fußgänger hätten noch versucht, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Seit dem frühen Samstagmorgen suchen Einsatzkräfte nach ihm. Seit Samstagmittag sind zusätzlich Polizeitaucher, Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.