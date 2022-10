Ultraleichtflugzeug beim Landen zerstört

Beim Landen auf einem Segelflugplatz in Rheinstetten bei Karlsruhe hat ein Ultraleichtflugzeug mehrfach am Boden aufgesetzt, das Bugrad verloren und sich überschlagen. Der Hochdecker mit Tragflügeln über der Rumpfoberkante vom Typ TL-3000 Sirius wurde dabei nach Polizeiangaben vom Montag zerstört. Den Schaden schätzten die Beamten auf 140.000 Euro. Der 57 Jahre alte Pilot war am Samstag allein in dem Flugzeug und blieb unversehrt. Er war den Angaben zufolge im oberfränkischen Hof gestartet. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher machte keine Angaben darüber, wie viel Flugerfahrung der Pilot hat.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:221031-99-327679/3