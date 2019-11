Ulreich: Keine Schande, auf der Bank zu sitzen

Die alten KfZ-Kennzeichen SLG (Bad Saulgau), WG (Wangen) und ÜB (Überlingen) werden künftig auf den Nummerntafeln von Autos aus dem Landkreis Ravensburg zu sehen sein.

Das hat der Ravensburger Kreistag in seiner Sitzung am Dienstagabend in Baindt mehrheitlich entschieden. Der Sigmaringer Kreistag hatte vor sieben Jahren die Wiedereinführung des Altkennzeichens SLG abgelehnt. Eine neue Abstimmung scheint aber nicht ausgeschlossen.

Es klingt bizarr, ist es auch: Schon im nächsten Jahr könnten zum Beispiel Autofahrer aus ...