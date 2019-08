Von Schwäbische Zeitung

Nach zwei Brandstiftungen an Mobilfunkanlagen in Ravensburg und Oberteuringen im Mai 2019 hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt. Der 49-jährige Mann wurde am Montagmorgen in einem Waldgebiet bei Oberteuringen (Bodenseekreis) festgenommen. Dort soll er campiert haben, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz und der Staatsanwaltschaft Ravensburg vom Donnerstag hieß.

Der Mann ist demnach ein international mehrfach vorbestrafter und bereits wegen Einbruchstaten verurteilter Wohnsitzloser.