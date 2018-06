Uli Hoeneß über ALBA-Trainer Aito: „Ein fantastischer Mann“

Uli Hoeneß hat vor dem Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft den Trainer von ALBA Berlin in den höchsten Tönen gelobt. „Aito nimmt sich gar nicht wichtig und hat Erfolg. Er ist ein fantastischer Mann, ein toller Basketballlehrer“, sagte der Präsident des FC Bayern München im Interview des „Tagesspiegels“ (Samstag). Der Hauptrunden-Erste aus München empfängt am Sonntag (15.00 Uhr) zum Auftakt des Playoff-Finales den Zweiten aus Berlin. In der Serie „Best of Five“ werden drei Siege für den Meistertitel benötigt.

Hoeneß erwartet eine spannende Serie. Die Berliner hat der 66-Jährige laut eigener Aussage in den vergangenen Monaten genau beobachtet. „Weil ich gemerkt habe, dass sich da was tut“, erklärte der Bayern-Boss.

