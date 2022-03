Ukraine-Flagge mit Hakenkreuz beschmiert

Eine Ukraine-Flagge ist in Elfershausen mit einem schwarzen Hakenkreuz beschmiert worden. Die selbstgenähte Flagge in den Landesfarben des vom Krieg erschütterten Staates hatte ein 56-Jähriger genäht und an seinem Gartenzaun im Landkreis Bad Kissingen befestigt. Er habe damit seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine kundtun wollen, teilte die Polizei in Würzburg am Sonntag mit. Die Flagge sei am Freitagabend besprüht worden, die Kripo übernahm die Ermittlungen.

