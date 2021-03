Uhu fliegt in Parkhaus und wird von Feuerwehr befreit

Einen verirrten Uhu haben Feuerwehrleute in Aschaffenburg am Montagmorgen aus einem Parkhaus in der Innenstadt befreit. Das Tier sei vermutlich über eine der Zufahrten hereingeflogen und habe nicht mehr herausgefunden, sagte ein Sprecher der Stadt: „Dass ein Uhu in ein Parkhaus fliegt, ist sehr ungewöhnlich.“ Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fingen den Vogel schließlich mit einem Kescher ein, brachten ihn in die Natur und ließen ihn fliegen.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-739099/2

Pressemitteilung der Polizei