Uffenheimer Rathaus musste von Flöhen befreit werden

Flöhe hüten ist angeblich manchmal leichter, als eine Stadtverwaltung zu führen, sagen Bürgermeister. Wolfgang Lampe aus Uffenheim fand das nicht und schloss wegen einer Flohplage kurzerhand sein Rathaus. Am vergangenen Freitag war eine Person mit starkem Flohbefall an der Kasse des Rathauses erschienen, teilte die Stadt mit. Die kleinen Hüpfer breiteten sich rasend schnell in sämtliche Stockwerke des Verwaltungsgebäudes aus.

Ein Schädlingsbekämpfer sorgte inzwischen wieder für Ruhe, wie Lampe am Mittwoch mitteilte. Am Mittwoch waren noch Reinigungsarbeiten zu erledigen, am Donnerstag sollte das Rathaus für Besucher und Bedienstete wieder nutzbar sein - ohne erhöhtes Juckreiz-Risiko.