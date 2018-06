UFC-Kämpfe könnten auf Fernsehschirm zurückkehren

- Die Wettkämpfe der Kampfsportliga „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) könnten bald auf die deutschen Fernsehschirme zurückkehren. Das ist die Konsequenz aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Mittwoch. Die Richter erklärten in Leipzig, der Veranstalter der Kämpfe, die britische Zuffa, habe das Recht, selbst gegen den Bescheid der Landeszentrale für neue Medien Bayern (BLM) zu klagen, mit dem die Ausstrahlung bei Sport1 verboten worden war. Der Sender hatte den Bescheid akzeptiert. Nach der Entscheidung der Bundesverwaltungsrichter kann die Zuffa nun den in Bayern in der ersten Instanz bereits erfolgreich beschrittenen Klageweg weiter verfolgen.