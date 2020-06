UEFA-Präsident Ceferin verteidigt September-Länderspiele

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat die Ansetzung von Länderspielen im September keine zwei Wochen nach dem neu terminierten Finale der Champions League verteidigt. „Durch die Bewahrung des internationalen Fensters im September wird verhindert, dass der Nationalmannschaftsfußball weiteren Schaden erleidet“, sagte der Slowene laut einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstagabend. Den „Preis“ dafür würde am Ende auch die Basis zahlen müssen. „Als Hüter des Spiels in ganz Europa können wir das nicht zulassen.“

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuvor Kritik geäußert. „Ich halte es eigentlich für nicht gut, was da gerade diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen worden ist“, sagte der 64-Jährige am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die UEFA hatte am Mittwoch das Königsklassen-Finalturnier in Lissabon für den Zeitraum vom 12. bis 23. August terminiert. In der Europa League wird vom 10. bis zum 21. August in Deutschland gespielt. Am 3. September steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste Nations-League-Spiel der neuen Saison auf dem Programm.

„Wenn eine Mannschaft, egal ob Leipzig, Bayern oder Leverkusen, weit im Wettbewerb kommt, muss man garantieren, dass die Spieler anschließend mindestens zwei Wochen Urlaub haben“, sagte Rummenigge. Das DFB-Team spielt zunächst gegen Spanien und drei Tage später in der Schweiz. Mitte September könnte die neue Bundesliga-Saison starten.

Ceferin bezeichnete die Länderspieltermine als „wichtiges und langjähriges Element des internationalen Spielkalenders“. Der neue Terminplan sei mit allen Beteiligten gemeinsam erstellt worden. Außerdem führte er an, dass sein Verband durch die Verschiebung der EM 2020 in das kommende Jahr zwar erhebliche Kosten zu tragen habe, den nationalen Ligen dafür aber den Platz verschafft habe, ihre Saisons abschließen zu können.

Interview Rummenigge

Entscheidungen des UEFA-Exekutivkomitees zum Terminplan