Überschwemmungen nach Starkregen im nördlichen Oberbayern

Nach Starkregen sind am Montag im nördlichen Oberbayern zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Allein in Au in der Hallertau (Landkreis Freising) rückte die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers zu mehr als 30 Einsätzen aus. Mehrere Straßenzüge seien überflutet, nachdem Bäche über die Ufer getreten seien. Zehn Feuerwehren und das Technische Hilfswerk seien in der Umgebung im Einsatz. Meldungen zu Verletzten gab es demnach zunächst nicht. Zunächst hatte der „Münchner Merkur“ berichtet.

Das Landratsamt Freising rief dazu auf, den nördlichen Landkreis in Folge der Überschwemmungen zu meiden. Auch die Polizei meldete am Montagvormittag rund 20 unwetterbedingte Einsätze in der Region. Unter anderem sei die Autobahn 94 nach einem Murenabgang, also einem Erdrutsch, zwischen Lengdorf und Dorfen voll gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. In Nandlstadt sei es in Folge des Unwetters zudem zu einem Stromausfall gekommen.

© dpa-infocom, dpa:210830-99-22396/2

LRA Freising zu Überschwemmungen