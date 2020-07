Überhitzte Magnetrollen waren womöglich die Ursache für einen Fabrikbrand in Niederbayern mit einem Schaden von rund 100 000 Euro. Die Magnetrollen setzten nach ersten Erkenntnissen in einer Halle in Obernzell (Landkreis Passau) Galvanikbäder und die darin befindliche Flüssigkeit aus Kunststoff in Brand. Bei dem Feuer am Dienstagabend entstand neben beißendem Rauch ein Schaden von rund 100 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.