Über 100 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper in Auto

Rund 112 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper haben Grenzpolizisten in der Oberpfalz in einem Kofferraum gefunden. Der 35-jährige Autofahrer habe die rund 8400 in Deutschland nicht zugelassenen Böller aus Tschechien mitgebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe bei der Verkehrskontrolle am Montag nahe Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) zugegeben, dass er sie in den Niederlanden weiterverkaufen wollte.

Stattdessen musste der Mann den Angaben zufolge 1300 Euro Sicherheitsleistung bezahlen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und stellten die Feuerwerkskörper sicher. Außerdem nahmen sie ihm ein verbotenes Messer ab, das sie in seinem Auto fanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, muss der 35-Jährige voraussichtlich auch hohe Kosten für die Entsorgung der Pyrotechnik übernehmen.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-139361/2