U21-Nationaltrainer besucht FC Augsburg im Trainingslager

Deutschlands U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat den FC Augsburg im Trainingslager in Österreich besucht. Auf einem Foto, das der Fußball-Bundesligist am Montag auf Twitter veröffentlichte, sitzt der 43-Jährige neben FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter und verfolgt das Training der Augsburger Profis aus der Nähe. Für die EM-Qualifikationsspiele der U21 im Juni hatte Di Salvo keinen FCA-Profi nominiert.

Seit Sonntag befindet sich das Team von FCA-Coach Enrico Maaßen im Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser. Insgesamt 32 Spieler sind mit dabei - darunter auch die derzeit verletzten Reece Oxford und Ruben Vargas, die ihr Reha- und Aufbautraining vor Ort absolvieren. Bis zum 18. Juli bereitet sich die Mannschaft mit Neuzugang Ermedin Demirovic in Österreich auf ihre zwölfte Bundesliga-Saison in Folge vor.

Für die Fuggerstädter steht am 31. Juli im DFB-Pokal beim niedersächsischen Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne das erste Pflichtspiel an. Seine neue Saison in der Bundesliga eröffnet der FCA mit einem Heimspiel am 6. August gegen den SC Freiburg.

