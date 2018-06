TweetUp mit Sisi: Deutsches Theater und die Sozialen Medien

- Mit einem TweetUp will das Deutsche Theater in München seine Musical-Vorstellung „Elisabeth“ für soziale Netzwerke öffnen - und so nebenbei im Internet für Aufmerksamkeit sorgen. Am 20. Mai könnten Blogger, Twitteraner oder Facebooker live aus der Vorstellung berichten und ihr Erlebnis mit ihren Followern teilen, berichtete das Theater am Mittwoch in München. Wer mitmachen will, muss sich allerdings bewerben, online versteht sich. Das Musical erzählt das Leben der 1837 geborenen Prinzessin Sisi, später als österreichische Kaiserin weltberühmt, die 1898 ermordet wurde.

Tweetup Musical Elisabeth