Tweet aus dem All: Astronaut grüßt frühere Heimat mit Foto

Ein Astronaut der Nasa hat auf Twitter seine frühere Heimat nahe Nürnberg mit einem Schnappschuss aus dem All gegrüßt. „Hallo Nürnberg, Deutschland!“, schrieb der US-Amerikaner Shane Kimbrough am Donnerstag. Die Frankenmetropole sei eine schöne Stadt, die unter anderem für ihren Weihnachtsmarkt bekannt sei. Er selbst habe von seinem sechsten bis neunten Lebensjahr ganz in der Nähe, in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gelebt und viel von der Gegend mitbekommen. Der 54-Jährige ist derzeit auf der internationalen Raumstation ISS, wo er neue Sonnenkollektoren installiert.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-129970/2

