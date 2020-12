TV-Sender Nitro überträgt künftig ADAC GT Masters

Das ADAC GT Masters wird künftig im TV-Sender Nitro gezeigt. Wie bisher auch sollen alle Rennen live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. „Gemeinsam werden wir das ADAC GT Masters weiter entwickeln und auf ein neues mediales Level heben“, wurde ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk in einer Mitteilung von ADAC und Mediengruppe RTL Deutschland am Sonntag zitiert. Die kommende Saison der Supersportwagenserie startet vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben. Die Zusammenarbeit soll langfristig sein. Zuletzt war das ADAC GT Masters bei Sport1 zu sehen.

Mitteilung

ADAC Motorsport