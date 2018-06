„Tutzinger Löwe“ für südafrikanische Politikerin Zille

- Die Ministerpräsidentin der Provinz Western Cape in der Republik Südafrika, Helen Zille, erhält den diesjährigen „Tutzinger Löwen“. Damit würdige die Evangelische Akademie Tutzing Zilles „couragiertes Eintreten für politische Vielfalt, Gerechtigkeit und Versöhnung in Südafrika sowie deren Beitrag zum Aufbau einer Zivilgesellschaft“, sagte Direktor Udo Hahn am Dienstag.

Frühere Träger der nicht dotierten Auszeichnung sind unter anderem Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU), der Physiker Carl-Friedrich von Weizsäcker und die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch. Zille erhält den „Tutzinger Löwen“ bei einem Besuch der Evangelischen Akademie Tutzing im Institute for Theological & Interdisciplinary Research der Ecumenical Foundation of Southern Africa (EFSA) in Stellenbosch bei Kapstadt.

