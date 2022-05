Turmfalke fliegt in Polizeiinspektion - und bleibt

Mit einem schwer einzufangenden Besucher haben es Polizisten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu tun bekommen: Ein junger Turmfalke war am Samstag durch ein Fenster der Dienststelle in der Altstadt geflogen - und wollte dort auch erst einmal bleiben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Mittwoch berichtete. Der Vogel sei direkt vor den Füßen eines Beamten gelandet.

Obwohl der Polizist sofort alle Türen und Fenster öffnete, wollte der Turmfalke die Inspektion nicht freiwillig verlassen. Vielleicht seien es seine ersten Flugversuche gewesen, meinte der Sprecher. Der Beamte habe schließlich „beherzt zugegriffen“ und den Vogel ins Freie gebracht. Der Turmfalke habe sich mit einem Pikser in den Daumen des Beamten verabschiedet.

Der Falke sei nicht beringt gewesen, deshalb habe es sich nicht um einen der Falken der Nürnberger Burg gehandelt, erläuterte der Sprecher.

