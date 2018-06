Tunnel unterm Englischen Garten: Freistaat informiert

Die Pläne für einen Tunnel unter dem berühmten Englischen Garten in München werden konkreter. Bayerns Finanzminister Markus Söder und Verkehrsminister Joachim Herrmann (beide CSU) informieren heute in München über das Projekt. Laut Medienberichten will sich der Freistaat mit 30 bis 40 Millionen Euro an dem Bau beteiligen, dessen Gesamtkosten auf 125 Millionen Euro geschätzt werden. Der Isarring, die Münchner Stadtautobahn, zerschneidet den Englischen Garten derzeit in zwei Hälften. Ein Tunnel könnte die beiden Hälften des Parks wieder vereinen.