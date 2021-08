Türkgücü, Würzburg und Regensburg im DFB-Pokal-Einsatz

Drei weitere bayerische Fußball-Clubs kämpfen heute um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Dabei gehen die Drittligisten Türkgücü München und Würzburger Kickers als klare Außenseiter in ihre Heimspiele gegen Bundesligisten. Türkgücü tritt um 15.30 Uhr gegen Union Berlin an. „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir ein richtig geiles Spiel abliefern und uns für die nächste Runde qualifizieren“, sagte Trainer Petr Ruman.

Die Würzburger empfangen um 18.30 Uhr den SC Freiburg. Kickers-Coach Torsten Ziegner sprach von einer Herkulesaufgabe für sein Team. Der Unterschied zwischen erster und dritter Liga sei gewaltig. „Der Druck liegt nicht bei uns“, sagte Ziegner.

Favorit ist einzig der Zweitligist SSV Jahn Regensburg, der um 15.30 Uhr beim Regionalligisten FC Rot-Weiß Koblenz gastiert.

© dpa-infocom, dpa:210807-99-760939/2

DFB-Pokal, 1. Runde

Siegerliste DFB-Pokal

Rekordsieger

Pokal-Modus