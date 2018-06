TSV 1860 München will Präsidenten am 15. November wählen

- Der Fußball-Zweitligist TSV 1860 München will in zwei Monaten einen neuen Präsidenten wählen. Der Verwaltungsrat hat am Freitag den 15. November als Termin für die Mitgliederversammlung bekanntgegeben. Der Verwaltungsrat werde nun beginnen, persönliche Gespräche mit den Kandidaten zu führen, berichtete Karl-Christian Bay, der Vorsitzende des Gremiums, am Freitag in einer Mitteilung des Vereins. „Ende Oktober werden wir unseren Vorschlag präsentieren, um satzungskonform zur Mitgliederversammlung einladen zu können.“

Das Interimspräsidium der „Löwen“ wird gebildet von Siegfried Schneider als Präsident sowie Heinz Schmidt (Vizepräsident und Schatzmeister) und Peter Helfer (Vizepräsident).

