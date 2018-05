TSV 1860 München will Aufstieg in 3.Liga perfekt machen

Der TSV 1860 München will heute (14.00 Uhr) den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt machen. Nach dem 3:2-Erfolg auswärts strebt das Team von Trainer Daniel Bierofka im Grünwalder Stadion in München einen weiteren Sieg an. Es warte allerdings eine Mammutaufgabe auf seine Mannschaft, sagte Bierofka.

Ein emotionales Jahr liegt hinter den „Löwen“. Nach der Niederlage gegen Jahn Regensburg in der Relegation der 2. Fußball-Bundesliga wurde der Traditionsclub wegen finanzieller Probleme gleich in die Regionalliga durchgereicht. Dort begeisterte der deutsche Meister von 1966 seine Fans im Wochentakt und qualifizierte sich für die Aufstiegs-Playoffs. Nach dem Hinspielerfolg gegen Saarbrücken sieht es sehr gut aus für die Münchner.

