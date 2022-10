Tschechien: Erstmals eine Frau an der Spitze von Budweis

An der Spitze der südböhmischen Stadt Budweis (Ceske Budejovice) steht erstmals eine Frau. Die Stadtverordneten wählten am Montag die Liberalkonservative Dagmar Skodova-Parmova zur neuen Oberbürgermeisterin, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Für die Politikerin der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) stimmten 23 der 43 anwesenden Ratsmitglieder.

Als eine Priorität nannte die 45-Jährige den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Die Wissenschaftlerin leitete seit 2019 die Wirtschaftsfakultät der Südböhmischen Universität. Budweis hat mehr als 93.000 Einwohner. Bekannt ist die tschechische Stadt für ihr Bier und ihre historische Altstadt. Budweis liegt knapp 90 Kilometer nordöstlich von Passau.

Auch eine andere tschechische Bierhochburg hat einen neuen Oberbürgermeister: In Pilsen (Plzen) trat der 45 Jahre alte Roman Zarzycky vor wenigen Tagen sein Amt an. Er gehört der populistischen Partei ANO des Ex-Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis an. Pilsen mit seinen rund 169.000 Einwohnern liegt knapp 90 Kilometer östlich von Weiden in der Oberpfalz.

