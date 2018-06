Tschechien beginnt Umweltprüfung für neue Atomreaktoren

Die Planungen für zwei mögliche neue Atomreaktoren im tschechischen Dukovany, rund 200 Kilometer östlich von Passau, nehmen konkretere Züge an. Beim zuständigen Ministerium in Prag sei die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVP) eines solchen Projekts beantragt worden, teilte der AKW-Betreiber CEZ am Mittwoch mit. „Auf der Grundlage unserer Erfahrungen lässt sich abschätzen, dass dieser Prozess mehrere Jahre dauern kann“, erläuterte CEZ-Sprecher Jiri Bezdek.

Die Neubauten könnten demnach bestehende Anlagen ersetzen, die zum Teil bis zu 31 Jahre alt sind. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, die tschechische Mitte-Links-Regierung will aber verstärkt auf die Kernkraft setzen. Ein nationaler Aktionsplan sieht vor, den Atomanteil am Strommix bis 2050 von derzeit einem Drittel auf rund die Hälfte zu erhöhen. Umweltschützer halten die bestehenden Kraftwerke in Temelin und Dukovany für unsicher und gefährlich.

Mitteilung, Tschechisch