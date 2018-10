Tscheche Kralovec leitet Bayern-Spiel gegen Ajax Amsterdam

Der tschechische Schiedsrichter Pavel Kralovec leitet am Dienstagabend (21.00 Uhr) das Gruppenspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, kommt der 41-Jährige zum 100. Mal in einer UEFA-Partie zum Einsatz. Der EM- und Olympia-Referee pfiff im Münchner Triplejahr 2013 schon einmal ein Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Damals verloren die Münchner im Achtelfinale zu Hause gegen den FC Arsenal mit 0:2 und wären nach dem 3:1 im Hinspiel auswärts fast noch ausgeschieden.

