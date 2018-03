Trotz Tauwetters Schifffahrt auf Main-Donau-Kanal behindert

Trotz des einsetzenden Tauwetters ist die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal im Raum Nürnberg am Montag noch leicht eingeschränkt gewesen. Allerdings entspanne sich die Lage von Tag zu Tag, berichtete die zuständige Sachgebietsleiterin beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg, Stefanie von Einem. Derzeit erschwerten noch Eisschollen in den Schleusen die Passage von größeren Frachtschiffen und Schubverbänden. Um geschleust werden zu können, müssten sie entkoppelt werden. In den Schleusen zwischen Nürnberg und Hilpoltstein (Landkreis Roth) könnten Frachter nur bis zu einer Länge von 180 Metern passieren, zwischen Erlangen und Kriegenbrunn sogar nur von maximal 165 Metern Länge.

Ansonsten sei die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal wegen der verhältnismäßig kurzen Frostphase noch einmal glimpflich davon gekommen. „Eine Woche länger Frost und wir hätten den Kanal dicht machen müssen“, berichtete von Einem. Zudem habe der warme Regen in den Tagen vor der Kälteperiode den Kanalbetreibern in die Hände gespielt. „Dadurch war das Wasser nicht so kalt und ist nicht so schnell gefroren. Und jetzt sorgen Temperaturen von bis zu zehn Grad dafür, dass das Eis rasch wegtaut. Man muss auch mal Glück haben.“

Anders als noch vor einem Jahr, als der Kanal wegen Dauerfrost fast drei Wochen gesperrt gewesen war, sei der Kanal heuer - wenn auch nur mit Hilfe von Eisbrechern - passierbar geblieben.