Trotz Glatteis bleibt Verkehrschaos weitestgehend aus

Trotz Glatteis ist es am Freitag auf den Straßen in Bayern weitestgehend ruhig geblieben. Am schwersten war die Oberpfalz vom Glatteis betroffen: Im Stadt- und Landkreis Regensburg kam es laut der Polizei zu etwa 30 leichten wetterbedingten Verkehrsunfällen.

Im Landkreis Amberg blieben die Schulen wegen der Glätte am Freitag vorsorglich geschlossen. Rund 40 Mal musste die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag ausrücken: Unter der Last der Eispanzer knickten Bäume um und versperrten so die Straßen. In Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab kam es aufgrund des Eises zu einem Wasserrohrbruch, der jedoch schnell behoben wurde.

Am späten Donnerstagnachmittag hatte der Regen eingesetzt und in Bayern für eine zentimeterdicke Eisschicht auf Autos und Straßen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte eine Glatteis-Warnung herausgegeben und vor überfrierender Nässe gewarnt. Diese Warnung war noch bis Freitag Vormittag um 10 Uhr gültig.

Warnung des DWD