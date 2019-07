Trotz Ende des Warnstreiks Ausfälle im Münchner Nahverkehr

Auch nach Ende des Warnstreiks bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist es am Dienstagnachmittag in der Landeshauptstadt zu Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr gekommen. Die Straßenbahnen rückten nach und nach wieder aus. Bei den Bussen seien gegen 16.00 Uhr rund 80 Prozent der Fahrzeuge unterwegs gewesen, sagte ein MVG-Sprecher. Die U-Bahnen sollten zu Beginn des abendlichen Berufsverkehrs mindestens alle zehn Minuten fahren. Viele Pendler stiegen auf die S-Bahn um. Das führte einer Bahnsprecherin zufolge zu einigen Verspätungen in der Münchner Innenstadt.

Der Warnstreik hatte um 3.30 Uhr begonnen und war gegen 14.30 Uhr zu Ende gegangen. Der U-Bahn-Betrieb war komplett eingestellt. Etwa die Hälfte der Buslinien und die Tram wurden bestreikt. Der Polizei zufolge staute sich der Verkehr auf den Straßen schon früher als üblich. Der Streik habe aber „keine eklatanten Auswirkungen“ gehabt, sagte ein Sprecher.

Grund für den Warnstreik ist ein Tarifkonflikt bei der MVG. Die Gewerkschaft Verdi fordert 200 Euro mehr Lohn im Monat. Die MVG-Chefetage und der Fahrgastverband Aktion Münchner Fahrgäste kritisierten den Warnstreik vorab als unverhältnismäßig.